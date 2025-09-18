Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Türkmen Cephesi'ni Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Türkmen Cephesi'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı Dışişleri Bakanlığında kabul etti.

Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı Dışişleri Bakanlığında kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
