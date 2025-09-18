Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Türkmen Cephesi'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı Dışişleri Bakanlığında kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı kabul etti.
Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı Dışişleri Bakanlığında kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika