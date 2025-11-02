Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya gelerek önemli anlaşmalar imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki temasları çerçevesinde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.

Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelmişti. Fidan, Iraklı mevkidaşıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
