Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu

Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelmişti. Fidan, Iraklı mevkidaşıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalamıştı. - BAĞDAT