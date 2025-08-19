Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ve bölgedeki insani durumu iyileştirme çabalarını ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Benfica havaalanından paylaştı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor

Benfica havaalanından paylaştı! Kerem, İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.