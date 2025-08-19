Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika