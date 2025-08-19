Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.