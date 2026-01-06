Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı için bulunduğu Fransa'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Fransa'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirilecek Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam