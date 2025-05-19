Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükelçi Erdeniz Şen'e Başsağlığı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükelçi Erdeniz Şen'e Başsağlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da hayatını kaybeden Büyükelçi Erdeniz Şen'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Fidan, Şen'in insani vasıflarını ve çalışmalarını övgüyle anlattı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Valette Büyükelçisi Erdeniz Şen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'da Türkiye'yi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Bakan Fidan paylaşımında, "Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu

Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cansız bedeni bulundu
Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan Avrupa'nın gündeminde

Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa'nın gündeminde
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.