Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükelçi Erdeniz Şen'e Başsağlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da hayatını kaybeden Büyükelçi Erdeniz Şen'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Fidan, Şen'in insani vasıflarını ve çalışmalarını övgüyle anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Valette Büyükelçisi Erdeniz Şen'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'da Türkiye'yi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Bakan Fidan paylaşımında, "Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika