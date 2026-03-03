Haberler

Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKB ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
