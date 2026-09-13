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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz."

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyareti planlanmakta.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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