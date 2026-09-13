Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyareti planlanmakta.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı