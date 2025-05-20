Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de TDT Dışişleri Bakanları İle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de TDT Dışişleri Bakanları İle Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı ve katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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