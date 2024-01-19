Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi Bakanlıkta kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi, Bakanlıkta kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika