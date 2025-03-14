Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye dönüşünde diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Fidan, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan BM Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti. Görüşmede Fidan ve Tetteh, bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL