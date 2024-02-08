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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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