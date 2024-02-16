Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu sırada Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Münih'te Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüştü. - MÜNİH