Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Batı Trakya Türk Azınlığı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan temasları kapsamında Atina'daki Büyükelçilikte Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Atina temasları çerçevesinde bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. - ATİNA