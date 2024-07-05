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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, "Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bayramov görüşmede, bölgedeki çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de ele alındıklarını aktardı. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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