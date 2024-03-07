Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu sırada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, başkent Washington DC'de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü. - WASHINGTON