Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York'ta, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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