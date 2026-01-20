Haberler

Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
