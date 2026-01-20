Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
