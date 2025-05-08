Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı. - VARŞOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika