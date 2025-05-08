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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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