Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı. - LÜKSEMBURG