Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Görüşmelerini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Görüşmelerini Değerlendirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Taraflar, insani takas üzerinde anlaşarak ateşkes ve barış konularında da görüşmelerini sürdürüyorlar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, tarafların ikinci turda ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar. Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte Türkiye'ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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