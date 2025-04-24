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Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlıkta Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika
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