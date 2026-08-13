Fidan: Gazze'de barış planı çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı