Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı. - ANKARA