Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Irak tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Suriye, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ele

alınırken, ateşkese uyulmasının önemine vurgu yapıldı. Görüşmede bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Sudani, özellikle Türkiye ile olan koordinasyonun önemini vurgulayarak, Irak'ın bölgedeki gelişmelerle ilgili koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Irak'ın Suriye'nin bir çatışma sahası haline gelmesini reddettiğini belirten Sudani, bu durumu bölge genelinde istikrarı sağlama çabalarına katkı olarak gördüklerini kaydetti.

Mutabakat zaptlarının uygulanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi

Türkiye ile ortak iş birliği konusunda Sudani, hükümetinin ikili ilişkiler dosyasını takip etmeye devam ettiğini ve kasım ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından imzalanan mutabakat zaptlarının uygulanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sudani ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl nisan ayında Bağdat'a yaptığı ziyaretin de ikili ilişkilerdeki önemine değindi.

Fidan'dan iş birliğinin daha da ileriye taşınmasının önemine vurgu

Dışişleri Bakanı Fidan ise, görüşmede Sudani'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda Irak ile yakın koordinasyon kurma arzusunu ifade etti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Fidan, özellikle Türkiye ve Irak arasında yapılan karşılıklı ziyaretler ışığında iş birliğinin daha da ileriye taşınmasının önemini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasında imzalanan enerji, eğitim, ticaret, bankacılık ve diğer alanlardaki mutabakatlara dayanarak, stratejik Kalkınma Yolu Projesi hakkında ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü yineledi.

Fidan, erken saatlerde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti. - BAĞDAT