Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı

İİT VE ARAP LİGİ GAZZE TEMAS GRUBU'NUN TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül'de Madrid ve 18 Eylül'de Amman'daki toplantıların ardından bugün BM 79'uncu Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Böylece Gazze Temas Grubu 10 gün içinde üçüncü defa toplanmış oldu.

'GAZZE' VURGUSU

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına vurgu yaptı. Bakan Fidan, "Geçtiğimiz kasım ayından bu yana İsrail'in soykırımını durdurmak ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkat çekmeye ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz. Bu hafta toplantılarımız ve ikili görüşmelerimiz sırasında Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanmalıyız. İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız. Bu tür yanlış anlatılar işgali derinleştirmek için kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var" dedi.