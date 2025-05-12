Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız Meslektaşı ile Savaş Çabalarını Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika