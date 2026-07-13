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Fidan, Paris'te Ukrayna Zirvesi'ne Katıldı

Fidan, Paris'te Ukrayna Zirvesi'ne Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından karşılanan Fidan, aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya geldi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanan Bakan Fidan, zirve öncesi ise çekilen aile fotoğrafına katıldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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