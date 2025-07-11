Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın silah bırakma sürecine dair açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin terörle mücadelede teyakkuzda kalacağını vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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