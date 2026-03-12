Haberler

Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prévot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaş ele alındı. Arabuluculuk çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi.

