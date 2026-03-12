Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prévot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı