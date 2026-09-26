Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel meselelerin başka yerde çözülmemesini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi ve bölünmelere karşı iş birliğini savunduklarını söyledi. Fidan, uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesi ve bölgesel meselelerin başka yerde çözülmemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada

Defalarca kaldırım taşıyla kafasına vurdu! Korkunç anlar kamerada
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor