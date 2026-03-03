Haberler

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumu ve diplomatik çabaların önemi değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu. - ANKARA

