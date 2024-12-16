Bakan Fidan'dan AB ile kritik Suriye görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE VE UKRAYNA ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.