Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD'li Yetkili ile Suriye Üzerine Görüşme Yaptı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Müsteşar Vekili Bass, kurumlararası heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika