Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'ı kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar'ı makamında kabul etti.

Ziyarette, Ahıska Türklerine ilişkin gündemdeki konular ele alındı. Bakan Yardımcısı Serim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülkelerde DATÜB'e olan güçlü desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

DATÜB Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreterimiz Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i makamında ziyaret etmiştir. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un mesajını Serim'e iletti. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetimi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'e kabullerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz" denildi. - ANKARA