Haberler

Dinçer Solmaz, CHP Çorum İl Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Dinçer Solmaz, CHP Çorum İl Başkanı Olarak Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Çorum 39. Olağan İl Kongresi'nde Dinçer Solmaz, 472 delegenin oyuyla yeniden il başkanı seçildi. Kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu katıldı.

CHP Çorum 39. Olağan İl Kongresi'nde Dinçer Solmaz yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongrede 472 delege oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda Av. Dinçer Solmaz yeniden CHP Çorum İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu da katıldı.

Solmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Natiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Sinğil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Politika
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 455.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.