Dilovası Belediye Başkanı Ulaşım Sorunlarını Görüşmek İçin Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgili'yi ağırladı. Görüşmede, Dilovası'nın ulaşım sorunları ve atılacak adımlar masaya yatırıldı. Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere yolunda yaşanan ulaşım sıkıntıları ve mahalle halkının talepleri de ele alındı. Toplantıda otobüs sefer ve saatleri üzerinde de fikir alışverişleri yapıldı.