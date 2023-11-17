Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 4,5 yılını anlattı

Dönemindeki 4,5 yılını anlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Verdiğimiz vaadin olmaması için onlarca neden vardı. Her seferinde Ankara yolunu tuttuk. Hangi bakanlığa gittiysek boş dönmedik. 'Bütçe belli, gelirin, giderin belli. Hangi para ile yapacaksın' diyorlardı. Biz önce Allah'a, sonra büyüklerimize güvendik. Çok güzel işlere imza attık" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası'nda İz Bırakan Eserler" isimli programda 4,5 yılını anlattı. Toplantıda Şayir, görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı, bilgilendirmelerde bulundu.

Güzel eserler hayata geçirdiklerini kaydeden Şayir, "Yola çıkarken 'Allah bize yeter' dedik. Sırtımızı Allah'a dayayıp yola çıktık. Yola çıktığımızda bir çoğu inanmıyordu. Patates soğanla imtihan edildiği dönemde geldik. O süreçte hafızayı yoklayacak olursak sıkıntılı süreçti. Verdiğimiz vaatlerin gerçekleşmemesi için bir neden var mıydı? Başladıktan kısa süre sonra pandemi başladı. Öyle bir durum oldu ki evlerden çıkamaz olduk. Kimse kimseye yanaşamaz oldu. Yangınlar, seller, en sonunda deprem oldu" dedi.

"Hangi bakanlığa gittiysek boş dönmedik"

Olumsuzluklara rağmen üretmekten vazgeçmediklerine dikkat çeken Şayir, "Verdiğimiz vaadin olmaması için onlarca neden vardı. Her seferinde Ankara yolunu tuttuk. Hangi bakanlığa gittiysek boş dönmedik. 'Bütçe belli, gelirin, giderin belli. Hangi para ile yapacaksın' diyorlardı. Biz önce Allah'a, sonra büyüklerimize güvendik. Yol arkadaşlarıma, vekillerime, il başkanlarıma teşekkür ederim. Çok güzel işlere imza attık. Beraber kız istemeye dahi gittik. Hamdolsun ki kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biz vatanseveriz" şeklinde konuştu.

Programa Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ekrem Sıtar ve kurum müdürleri de hazır bulundu. - KOCAELİ