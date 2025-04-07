Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, hakkında en çok merak edilen konulardan biri olan "Siyasete girecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana sık sık gündeme gelen bu konu Dilek İmamoğlu, "Bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"GEÇEN YIL NE DEDİYSEM DURUM AYNI"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Dilek İmamoğlu, "Ben Dilek olarak değişmedim. Geçen sene ne dediysem durum hâlâ aynı. Ülkeme, çevreye, dünyaya her zaman duyarlı oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert edinerek özellikle sosyal sorumluluk alanında çalışacağım. Ama bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.