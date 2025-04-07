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Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt

Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından siyasete gireceği konuşulan eşi Dilek İmamoğlu, konuya açıklık getirdi. Dilek İmamoğlu, "Bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, hakkında en çok merak edilen konulardan biri olan "Siyasete girecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana sık sık gündeme gelen bu konu Dilek İmamoğlu, "Bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"GEÇEN YIL NE DEDİYSEM DURUM AYNI"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Dilek İmamoğlu, "Ben Dilek olarak değişmedim. Geçen sene ne dediysem durum hâlâ aynı. Ülkeme, çevreye, dünyaya her zaman duyarlı oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert edinerek özellikle sosyal sorumluluk alanında çalışacağım. Ama bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet:

Bu chp seni de yapar cingöz merak etme sen

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bı sen eksiktin git çocuklarına imanı öğret hırsızlığı deil.Zaten milyarlari çaldınız gerek yok gariban insanların parasını yemeye

Yorum Beğen36
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Pislik , heryerinden ajan, proje olduğu belli…

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bu şey parçasının da malvarlığına , banka hesaplarına el konulsun…

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Bu siyaset bu kadar basit bir şey vasıfsız işçi aranıyor.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Tek Kelimelik Cevabi Yazmiyorlar ki, Zorla Sayfalari Sonuna Kadar Okutup RANT Saglamak Icin Hemen Yazmiyorlar..Protesto Icin Okumadim..

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