Dilan ve Engin Polat operasyonunda ifadeleri tamamlanan 18 kişi Adliyeye sevk edildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve dün akşam 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat operasyonunda ifadeleri tamamlanan 18 kişi sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve dün akşam 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat operasyonunda ifadeleri tamamlanan 18 kişi sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi.

Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifadeleri dün gece saatlerinde tamamlandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine dün akşam saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinde alınan ve 6 saati aşkın süren sorgunun ardından Engin ve Dilan Polat operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL