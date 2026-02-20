Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Bakanlıktan bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme gelen Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın müşaviri Ergün Yolcu'nun bakanlığın WhatsApp Basın Bilgilendirme grubundan çıkarıldığı öne sürüldü.
İçişleri Bakanlığı koridorları, bugün çarpıcı bir iddiayla hareketlendi. İddiaların merkezinde ise Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu var.
"GRUPTAN ÇIKARILDI"
BİLGİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLİYORDU
Yolcu'nun bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme geldiği de belirtildi. Yolcu'dan ya da bakanlıktan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.