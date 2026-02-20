Haberler

Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Bakanlıktan bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme gelen Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın müşaviri Ergün Yolcu'nun bakanlığın WhatsApp Basın Bilgilendirme grubundan çıkarıldığı öne sürüldü.

  • Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu, İçişleri Bakanlığı'nın resmi WhatsApp Basın Bilgilendirme grubundan çıkarıldı.
  • Ergün Yolcu'nun bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme geldiği belirtildi.
  • Ergün Yolcu veya İçişleri Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı koridorları, bugün çarpıcı bir iddiayla hareketlendi. İddiaların merkezinde ise Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu var.

"GRUPTAN ÇIKARILDI"

İddiaya göre, Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu, bakanlığın resmi WhatsApp Basın Bilgilendirme grubundan çıkarıldı.

BİLGİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Yolcu'nun bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme geldiği de belirtildi. Yolcu'dan ya da bakanlıktan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

