Didim Belediye Başkanı Su Ürünleri Kooperatiflerini Ziyaret Etti

Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altan Görecek ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Çavuş, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Didim Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Su ürünleri merkez birliği temsilcisi Celalettin Erol da bulundu. Yakın zamanda görevlerine başlamalarına rağmen kısa sürede başarılı çalışmalar yapan iki kooperatifin başkanı, Belediye başkanı Deniz Atabay'a faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Kooperatiflerin bünyesindeki balıkçı barınaklarının sorun ve taleplerini de ileten Görecek ve Çavuş, Başkan Atabay'a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ettiler. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kooperatiflerin geliştirilmesi, sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Atabay; Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altan Görecek ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Çavuş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altan Görecek ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Çavuş, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Didim Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Su ürünleri merkez birliği temsilcisi Celalettin Erol da bulundu.

Yakın zamanda görevlerine başlamalarına rağmen kısa sürede başarılı çalışmalar yapan iki kooperatifin başkanı, Belediye başkanı Deniz Atabay'a faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Kooperatiflerin bünyesindeki balıkçı barınaklarının sorun ve taleplerini de ileten Görecek ve Çavuş, Başkan Atabay'a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kooperatiflerin geliştirilmesi, sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Atabay; Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altan Görecek ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Çavuş'a çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN