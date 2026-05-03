Özgür Özel: Artık Seçim İstiyoruz, Sandık İstiyoruz

1) ÖZGÜR ÖZEL: ARTIK SEÇİM İSTİYORUZ, SANDIK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 ayda yüzde 10 enflasyon olduğunu belirterek, "AK Parti'den ne maaşa zam istiyoruz ne iyileştirme istiyoruz. Hepsini kendi kendimize yapmak için biz artık seçim istiyoruz, sandık istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'ün Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde partililere seslendi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkes baba ocağına doğar. Sonra kimi orada kalır, kimi başka yeri arar. Kimi uzakta, ırakta oturur, kimi yakında. Kimi daha büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama kimin ki huzuru bozulur, bilir orada bir baba ocağı vardır. Kapısı açık, çayı demli, çorbası sıcak, bacası tüten bir baba ocağı. O baba ocağının kapısı sonuna kadar açıktır. Zira o baba ocağının tapusu ne bendedir ne bizdedir, hiç kimsede de değildir. O baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için Atatürk'ümüzle derdi olmayan, bayrağımızla derdi olmayan, Cumhuriyet'le derdi olmayan herkesle birlikte olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. Gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil; gün onun emaneti sandığa ve Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür. O yüzden biz bu ülkenin bütün demokratlarıyla birlikte bir büyük yürüyüşü, bir iktidar yürüyüşünü yüz yıl sonra bir kez daha herkesin yüzünü güldürecek, kimsesizlere sahip çıkacak, kimseyi geride bırakmayacak, hep birlikte çalışacak, çok çalışacak, kazanacak, kalkınacak, hakça bölüşecek, kimsenin kimseyi ezmediği, hiçbir ailenin imtiyazlı olmadığı bir halkçı düzeni yüz yıl sonra bir kez daha hep birlikte getireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Özgür Özel, göreve geldiklerinde 100 gün içinde en düşük emekli maaşını bir asgari ücrete çıkaracaklarını belirterek, "Düşünün, bu iktidar, bu iktidar öyle bir iktidar ki, açlık sınırı 35 bin lira, emekliye 20 bin lira veriyor. İki emekli bir araya gelse açlığı ancak geçiyor. Beş emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor. Beş emekli Ziraat Bankası'na gidecekler, kartı sokacaklar, beşi de emekli maaşını çekecek, aralarında kura çekip bütün maaşları birine verecek, öbür dört tanesi açlıktan ölecek, yine de o kişi insanca, yoksulluktan kurtulacak bir maaş alamıyor. Beş emeklinin toplamını yoksulluk sınırının altında tutan, iki emeklinin bir araya gelse açlıktan kurtulamadığı bir düzen kurdular. Birazdan söyleyeceğim yapacaklarımız içinde ama emekliler için en önemli, en önemli vaadimiz. Emekliler için en önemli vaadimiz şudur; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, ilk yıl, ilk geldiğimizde 100 gün içinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücrete çıkarılacak" diye konuştu.

'ARA ZAM YAPILMALI'

Özel, seçim istediklerini ifade ederek, "Üç ayda yüzde 10 enflasyon olmuş. Altı ayda bütün hedefler, bir yıllık hedefler altı ayda tarumar olacak. Bir yandan mazota zam, elektriğe zam, doğal gaza zam, ekmeğe zam, ete zam, meyveye zam; öbür tarafta maaşlar olduğu yerde duracak. Buradan, bütün emeklilere de bütün emekçilere de sesleniyorum; mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır. Aksi takdirde bütün emeklilerin, bütün emekçilerin ayağa kalkması ve bu meydanları, bu sokakları bu iktidara dar etmesi gerekmektedir. Onun için AK Parti'den ne maaşa zam istiyoruz ne iyileştirme istiyoruz. Hepsini kendi kendimize yapmak için biz artık seçim istiyoruz, sandık istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı