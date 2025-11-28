TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Hedefinde Sona Yaklaştık

1) TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE SONA YAKLAŞTIK

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu topraklarda devam edecek kardeşliğimizi 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor, sonuç almak için artık sona yaklaştığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sabah saatlerinde Adana'ya gelerek Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 2025-2026 yılı Akademik Yıl Açılışı törenine katıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AK Parti ve MHP Adana milletvekilleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin hazır bulunduğu törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası siyaset, bilim ve teknoloji alanlarına değindi. Kurtulmuş, konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde dünyanın en fazla üzerinde konuşacağı alan ise uluslararası siyasetin küresel siyasal sistemin durumuyla ilgili haksızlıklar eşitsizliklerdir. Aynı ekonomik sistemin kurumlarında olduğu gibi dünyadaki küresel sistemin de kurumları çatırdamakta, fonksiyonlarını yitirmekte ve artık tamamen işlevsiz hale gelmektedir. Dünyanın en önemli örneği ise dünyada barışı ve insanlar arasında adaleti tesis etmek üzere kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının ortaya çıkardığı mahsurlardır. Sadece çevremizdeki 2 büyük olaya baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in ne kadar işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ne yazık ki Birleşmiş Milletler tarafından tam tersine Güvenlik Konseyi'ne gelen kararlarda veto edilerek savaşın devamı bir şekilde temin edilmiştir. Benzer şekilde 3 yılı geride bıraktığımız İsrail'in Gazze üzerindeki baskıları, soykırımı ve işlediği insanlık suçları asla önlenememiştir. Bunun en temel nedenlerinden birisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve bu yapının da maalesef sadece güçlünün sözünün geçtiği bir yapı şeklinde mevcudiyetidir" diye konuştu.

'TERÖR BELASINI ARTIK GERİDE BIRAKIYORUZ'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili, şunları söyledi:

"100 yılı aştığımız Cumhuriyet'imizin maalesef 50 yılında ayaklarımıza bir pranga gibi vurulan bu ülkenin ileriye gitmesini, bu ülkenin insanlarının birlik beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü milletini teşkil etmesini önleyen terör belasını artık geride bırakıyoruz. Türkiye'de emperyal projelerin bir şekilde kendi maşaları olarak kullandıkları emperyal projelerin bölünme ve parçalama siyasetlerinin bir unsuru, bir vekalet unsuru olarak gördükleri terör meselesini Türkiye olarak bir daha asla canlanmamak üzere tarihe gönderiyor, geride bırakıyoruz. Bunun için asırlardır birlikte beraber yaşamış aralarında şimdiye kadar hiçbir husumet, hiçbir kavga, hiçbir çatışma olmamış olan Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan bütün etnik ve mezhebi farklılıklar içerisindeki 86 milyon yurttaşımızın arasında ezeli ve ebedi kardeşliğimizi yeniden tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Sultan Alparslan, Anadolu topraklarını fethederken yanındaki en büyük yardımcıları bildiğiniz gibi Anadolu'da yerleşik bulunan Kürt unsurlarıydı. Türkler ve Kürtler birlikte Anadolu'yu bir İslam yurdu yaparak 1071'den bu yana bu toprakları aziz milletimizin merkezi haline getirdiler. Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı öncesinde Çanakkale'de Birinci Dünya Harbi sırasında 10'dan fazla cephede Türkler ve Kürtler aynı siperlerde savaştılar, mücadele ettiler, şehit oldular. Hepimizin ortak vatanı, hepimizin medeniyetinin ortak paydası olan yer bu topraklardır. Şimdi bu topraklarda devam edecek kardeşliğimizi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor, sonuç almak için artık sona yaklaştığımızı ifade ediyorum. Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına müsaade etmeyeceğiz."