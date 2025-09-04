Haberler

Erdoğan ve Bahçeli Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Görüşme öncesi konutunun önünde bir süre kurmaylarıyla sohbet eden Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 17.10'da başladı. Görüşme sürüyor.

