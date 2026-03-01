Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvenlik amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Türkiye- İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
Kefenleri ile sokağa çıkan kadınlar Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini etti

Kefenleriyle sokağa indiler! İntikam mesajını verdikleri yer manidar
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son