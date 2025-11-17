Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama: 'Türkiye'ye Yabancı Suçlular Gönderilmiyor'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama: 'Türkiye'ye Yabancı Suçlular Gönderilmiyor'
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organlarında yer alan 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasının asılsız olduğunu ve Türkiye'nin böyle bir uygulaması olmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasına ilişkin, "İddia tamamen dezenformasyondur. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur" açıklaması yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiası tamamen dezenformasyondur. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir. Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz et etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
