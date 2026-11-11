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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak bölgeden geçen petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Donanmanın bölgeyi izlediği belirtilirken gemi sahiplerine silahlı kuvvetlerle koordinasyon ve denizcilik kanunlarına uyma uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgeden geçiş yapan petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda geçişe izin verilmeyen bölgede bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığı ifade edildi. Donanmanın Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimini dikkatle izlediği belirtildi. Gemi sahiplerine Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için silahlı kuvvetlerle koordinasyon kurulması ve denizcilik kanunlarına uyulması uyarısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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