MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. seneidevriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum genel başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." ifadelerine yer verildi.