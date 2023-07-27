Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı'nın kızının düğününde nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızının düğününde nikah şahidi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genç çifte mutluluklar diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızının düğününde nikah şahidi oldu.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şimşek, kızı Ece ile Muharrem Türker'in nikahlarını kıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah ve düğüne telgraf göndererek, genç çifte mutluluklar diledi.

Genç çiftin nikah şahitliğini, Bahçeli ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptı.