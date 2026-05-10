MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Betül Bilsel